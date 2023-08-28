شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: تخفيض 50% للطلاب الوافدين عند دخول المناطق الأثرية والسياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية تأتي ضمن خطة الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح في 2030، مؤكدة أنه تم اعتماد دعم وزارة السياحة والآثار لدخول الطلاب الوافدين الي المناطق السياحية بنفس قيمة دخول الطلاب المصريين.

أشارت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار خلال فعاليات إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية في مصر، إلى أنه سيتم منح تخفيض بنسبة 50% إلى جميع الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدة أنه سيتم دعم المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية.

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن هناك اهتماما بمختلف أنواع السياحة، واليوم نستهدف الطلاب الوافدين للدراسة في مصر والتعايش مع الطلاب ومن ثم يصبح سفيرا يتكلم عن مصر وثقافتها في بلاده، لافتة إلى أن الوزارة عملت على زيادة عدد الغرف السياحية والتعاون مع باقي الوزارات لتسهيل انتقالات السياح لمختلف المناطق السياحية بشكل يقدم مصر المعاصرة.