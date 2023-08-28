شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع جاهزية المدارس استعدادًا للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإقبال الكبير على المدارس التكنولوجية التى يتم التوسع فيها حاليًا يثبت أن النظرة للتعليم الفنى تغيرت بالفعل للأفضل

مركز المناهج التعليمية يعمل حاليًا على إنتاج تدريبات ونماذج امتحانات سيتم إتاحتها للطلاب إلكترونيًا تساعد الطلاب فى فهم وتحصيل المواد الدراسية المختلفة

التشغيل التجريبى فى بعض المحافظات لنموذج مدرسة اليوم الكامل للغات الذى يقدم خدمات تعليمية تغنى الطلاب عن الدروس الخصوصية مع توفير أنشطة متعددة للطلاب

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفى مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حرصه على متابعة جهود هيئة الأبنية التعليمية فى تنفيذ خطة صيانة المبانى المدرسية وجاهزية المدارس استعدادًا للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، مشددًا على أنه تم التوجيه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لكل المبانى التعليمية على مستوى الجمهورية، واستبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة، وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.

واستعرض الوزير فى هذا الصدد، جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مركز المناهج التعليمية يعمل حاليًا على إنتاج تدريبات، ونماذج امتحانات، سيتم إتاحتها للطلاب إلكترونيًا، تساعد الطلاب فى فهم وتحصيل المواد الدراسية المختلفة، موضحًا أنه يتم أيضا إعداد بنوك أسئلة، هدفه التقويم من أجل التعلم، بحيث يسهم فى اختبارات متتالية للطالب، ويرشده إلى المناطق التى يحتاج إلى تقويم فيها، وسيتم إتاحتها على المنصات التعليمية التابعة للوزارة.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى آليات الاستمرار فى التعاون مع القطاع الخاص فى تقديم المحتوى التعليمى على المنصات التعليمية، وذلك فى إطار الخطة المستهدف منها توضيح الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والعائد على المجتمع المصرى والتى تمثلت فى تنفيذ ورش عمل خاصة مع عدد من الشركات والاستعانة بملامح الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتواصل التى تم البدء فيها عام 2019، وكذا قيام "قنوات مدرستنا" بإنتاج مجموعة من البرامج الحوارية وبرامج الأطفال والمواد التعليمية المتميزة فى إطار الخطة العامة لتوصيل المعلومات للطلاب، وزيادة الفهم والتحصيل، وإنتاج مواد دعائية تعرف المجتمع بمدارس (النيل المصرية الدولية – الرسمية الدولية IPS – المصرية اليابانية).

وأشار وزير التعليم إلى أنه عقد اجتماعا لبحث آليات إنشاء مدرسة "العباقرة"، التى تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل فى السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، وذلك فى إطار توجه الدولة للاستثمار فى الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الإنسان المصري.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن فكرة إنشاء مدرسة العباقرة تستهدف تحقيق أقصى درجات الاستثمار فى الموهوبين والنابغين، مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لضمان تقديم محتوى تعليمى وتدريبى متميز لهم وتطوير قدراتهم.

وطمأن وزير التعليم، رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على امتحانات الدور الثانى لطلبة الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء غدا من الامتحانات.

وخلال اللقاء، نوّه وزير التعليم إلى أنه استعرض الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للأعوام من (2024-2029)، خلال حوار مجتمعى أشار خلاله إلى أن هذه الخطة تستهدف رسم خارطة طريق، بما يعظم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لافتا إلى أنها خطة مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح ووضع محاور أساسية وأولويات محددة، كما تظهر الخطة أجندة إصلاح التعليم الوطنية للوزارة "مشروع اصلاح التعليم المصري"، بجانب مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية بالإضافة إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور رضا حجازى إلى التشغيل التجريبى فى بعض المحافظات لنموذج مدرسة اليوم الكامل للغات، الذى يقدم خدمات تعليمية تغنى الطلاب عن الدروس الخصوصية مع توفير أنشطة متعددة للطلاب.

كما أشار الوزير أيضًا إلى فعاليات ملتقى "تطوير المناهج (رؤى وتجارب)"، الذى نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر مؤخرا، لافتا إلى أن اطلاق الملتقى كان بهدف مناقشة مناهج الحلقة الثانية من التعليم الأساسى وهى المرحلة الإعدادية، موضحا أن الملتقى تناول منهج المرحلة الإعدادية والذى يعد نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من مراحل النظام التعليمى الجديد نستكمل فيها البناء ونحن مسلحون بخبرات ثرية، ودروس مستفادة ووعى بالمتغيرات التى حدثت منذ إطلاق مشروع النظام التعليمى الجديد فى 2018 والتى تفرض علينا جميعا التأمل، والتقييم، والتحديث والتطوير.

وأوضح الوزير أن هناك إقبالا كبيرا حاليًا على المدارس التكنولوجية التى يتم التوسع فيها حاليًا، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وهناك إقبال كبير أيضًا على خريجيها لتشغيلهم فى مصر، بل وخارج مصر، وهو ما يثبت أن النظرة للتعليم الفنى تغيرت بالفعل للأفضل، فالتعليم الفنى هو مستقبل مصر.

كما استعرض الدكتور رضا حجازى، عددا من الموضوعات المتعلقة بلائحة النظام والضبط المدرسى، والتى تهدف إلى إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين قائمة على المودة والاحترام المُتبادل، وتدريب الإدارة المدرسية والمُعلمين لتنمية القدرة على اتخاذ القرارات المسئولة، والتعامل مع المواقف الصعبة بصورة أخلاقية توفر القدوة والنموذج السلوكى الحى للحد من المُمارسات والسلوكيات السلبية، وتوفير الدعم الوقائى والعلاجى لمواجهة السلوكيات السلبية.

واستعرض الوزير أيضًا جهود الوزارة فى تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية للمعلمين واستكمال منظومة الوظائف القيادية، شارحًا الاستراتيجية العامة للمتابعة والتقييم التى تقوم الوزارة بتنفيذها، وكذا الإجراءات التى تعمل الوزارة وفقًا لها؛ لتطوير هذه الآليات.