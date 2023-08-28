شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بضم شهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية لصندوق تكريم الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوى لأنشطة الصندوق، والخدمات التى يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، فضلًا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق، كما صدق على ضم شهداء ومصابى العمليات الحربية من وزارة الدفاع فى الحروب السابقة، وشهداء ومصابى العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما فى ذلك أسماء الشهداء والمصابين فى معركة الإسماعيلية فى 25 يناير 1952، إلى المستفيدين من الصندوق.

وصدق الرئيس أيضًا على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ فى حرب الاستنزاف، إلى الصندوق.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال الاجتماع أن الشعب المصرى يكن احترامًا عظيمًا وتقديرًا خاصًا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين فى العمليات الحربية أو الإرهابية، الذين دفعوا ثمنًا غاليًا كى يحيا الشعب المصرى فى سلام وأمن وازدهار.