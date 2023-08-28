شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على زمن الرحلة من الكيت كات للهايكستب بالخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، أن الرحلة من الكيت كات للهايكستب تستغرق حوالي 43 دقيقة بالخط الأخضر الثالث، قائلة: إن الخدمة فى الخط الثالث للمترو مميزة وجميع القطارات مكيفة واستخدام المترو يساهم في الحفاظ على البيئة.

والخط الثالث (عدلي منصور – إمبابة / جامعة القاهرة) يبلغ طوله 41.2 كم وبعدد 34 محطة و ينقل 1.5 مليون راكب يومياً حيث تم بدء التشغيل عام 2012، وهذا الخط يربط مع الخط الأول في محطة جمال عبد الناصر، والخط الثانى في محطتى العتبة وجامعة القاهرة.

والخط الثالث لمترو الأنفاق، هو أحد خطوط مترو القاهرة العاملة، والذي يتم انشاؤه على عدة المراحل، عند اكتمال تنفيذه سيمتد الخط من محطة عدلي منصور بمدينة السلام حتى محطة الكيت كات بمحافظة الجيزة ثم يتفرع بعدها إلى مسارين الأول (من محطة السودان حتى محطة محور روض الفرج) والثاني (من محطة التوفيقية حتى محطة جامعة القاهرة)، يرتبط الخط بمحطتين تبادليّتين مع الخط الثاني (محطة العتبة، محطة جامعة القاهرة) ومحطة تبادلية مع الخط الأول (جمال عبد الناصر).