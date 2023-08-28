شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: كبرى الشركات تشارك فى معرض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ إعداد الترتيبات الخاصة بافتتاح معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي لهذا العام، مشيراً إلى أنه يتم الإعداد لمشاركة كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار مُخفضة، مع التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإقامة فروع للمعرض بالمحافظات المختلفة.

على جانب آخر تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير المنتجات الغذائية وإطلاق العديد من المعارض فى المناسبات مثل معرض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم ومعرض "أهلا مدارس" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، كذلك توفير السلع الغذائية فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.