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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء يجتمع افتراضيا مع مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين بالقطاع الدوائي، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال اختصاصات الجهتين، وكذا تبادل وجهات النظر بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل دعم التعاون التجاري بين البلدين.
وشارك في اللقاء الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس الهيئة لشئون التوعية الدوائية والتواصل المجتمعي، ومدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية، والدكتور أسامة حاتم، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية علي التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات ذات صلة بالمستحضرات الطبية.
اجتماع هيئة الدواء المصرية و مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية
الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية
جانب من الاجتماع (2)
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