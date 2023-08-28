شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز تمنحها الدولة للاستثمار فى المشروعات الخضراء.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد أهم هذه الحوافز وترسيخ القوانين للتشجيع على هذا النوع من الاستثمارات:
أولا: تعريفة التغذية للطاقة المتجددة حيث حددت الدولة تعريفة التغذية للطاقة المتجددة لتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة.
ثانيا: شهادة النجمة الخضراء للفنادق السياحية والتى حصل عليها أكثر من 130 فندق تقريبا كفنادق صديقة للبيئة.
ثالثا: خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة بنسبة 10%.
رابعا: قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ، الذي نص على منح " المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها ، صناعة تدوير المخلفات الزراعية خصما من صافي الأرباح الخاضعة الضريبة بنسبة 30% خفضا من التكاليف الاستثمارية.
خامسا: الحوافز الخاصة بضريبية خاصة، والمادة تنص على ضرورة مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبينية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقداتها ، ومراعاة العبارات الجودة والتكلفة . وتحقيق افضل قيمة للمال العام على أساس كامل دورة الحياة لما يطرح، وتضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقسيم ومؤشرات الأداء وغيرها .
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