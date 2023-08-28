شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز تمنحها الدولة للاستثمار فى المشروعات الخضراء.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة عددا من محفزات العمل في المشروعات الخضراء والاستثمار فيها ، من أجل تشجيع المستثمرين والشباب ورجال الأعمال للدخول فى الاستثمار فى هذه المشروعات، حيث إن الدولة تستهدف الوصل لتصبح نسبة هذه المشروعات من إجمالى المشروعات القومية لحوالى 50% بحلول عام 2026 .

خلال هذا التقرير نرصد أهم هذه الحوافز وترسيخ القوانين للتشجيع على هذا النوع من الاستثمارات:

أولا: تعريفة التغذية للطاقة المتجددة حيث ‏حددت الدولة تعريفة التغذية للطاقة المتجددة لتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة.

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‏ثانيا: شهادة النجمة الخضراء للفنادق السياحية ‏والتى حصل عليها أكثر من 130 فندق تقريبا كفنادق صديقة للبيئة.

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‏ثالثا: خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة بنسبة 10%.

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‏رابعا: قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ، الذي نص على منح " المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها ، صناعة تدوير المخلفات الزراعية خصما من صافي الأرباح الخاضعة الضريبة بنسبة 30% خفضا من التكاليف الاستثمارية.

خامسا: الحوافز الخاصة بضريبية خاصة، والمادة تنص على ضرورة مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبينية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقداتها ، ومراعاة العبارات الجودة والتكلفة . وتحقيق افضل قيمة للمال العام على أساس كامل دورة الحياة لما يطرح، وتضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقسيم ومؤشرات الأداء وغيرها .