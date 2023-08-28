شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بضم شهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية لصندوق تكريم الشهداء..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوى لأنشطة الصندوق، والخدمات التى يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، فضلًا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.

- تناول الاجتماع استعراض التقرير السنوى لأنشطة الصندوق، والخدمات التى يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية.

- صدق الرئيس على ضم شهداء ومصابى العمليات الحربية من وزارة الدفاع فى الحروب السابقة، وشهداء ومصابى العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما فى ذلك أسماء الشهداء والمصابين فى معركة الإسماعيلية فى 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من الصندوق.

- صدق الرئيس أيضًا على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ فى حرب الاستنزاف إلى الصندوق.

- أكد الرئيس السيسى خلال الاجتماع أن الشعب المصرى يكن احترامًا عظيمًا وتقديرًا خاصًا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين فى العمليات الحربية أو الإرهابية، الذين دفعوا ثمنًا غاليًا كى يحيا الشعب المصرى فى سلام وأمن وازدهار.