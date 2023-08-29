شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 70 مليون مواطن منتفع تحت مظلة التأمين الصحى وقيمة الاشتراك بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، أن ملف الصحة قبيل 2014 واجه تحديات كثيرة، وبدأت الهيئة في تغيير رؤيتها وأساليب عملها، وإدخال التحول الرقمي في أنظمة العمل، بهدف تجهيز المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية للمصريين.

وقال محمد ضاحي، خلال حواره ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، اليوم الاثنين، إنه بدأت هيئة التأمين الصحي تغيير أساليب العلم وإدخال التحول الرقمي في أساليب العمل، واطلاق مبادرة 100 مليون صحة والمبادرات الرئاسية الأخرى.

وأشار الدكتور محمد ضاحي، إلى أنه حتى 2020 كان يوجد 53 مليون منتفع من التأمين الصحي، ووصل هذا الرقم لـ70 مليون مواطن منتفع بمظلة التأمين الصحي، مؤكدا أن مبالغ الاشتراك في هيئة التأمين الصحي زهيدة جدًا مقارنة بالخدمات المقدمة.