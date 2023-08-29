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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 29/8/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:59  ص

موعد صلاة الظهر 12:56 ص

موعد صلاة العصر 31: 4

موعد صلاة المغرب 7:24 م

موعد صلاة العشاء  8:43


مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 5:01 ص

موعد صلاة الظهر 1:01

موعد صلاة العصر 4:37

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:51 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:54

موعد صلاة الظهر 12:52 م

موعد  صلاة العصر 4:28 م 

موعد صلاة المغرب 7:20 م

موعد صلاة العشاء 8:40  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:51

وقت صلاة الظهر 12:44 

موعد صلاة  العصر 4:17 م

وقت صلاة المغرب 7:10 م

وقت صلاة العشاء 8:27 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:02  ص

موعد صلاة الظهر 12:50 ص

موعد صلاة العصر 20: 4

موعد صلاة المغرب 7:20 م

موعد صلاة العشاء 8:29

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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