شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 29/8/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:59 ص
موعد صلاة الظهر 12:56 ص
موعد صلاة العصر 31: 4
موعد صلاة المغرب 7:24 م
موعد صلاة العشاء 8:43
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 1:01
موعد صلاة العصر 4:37
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء 8:51 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:54
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد صلاة العصر 4:28 م
موعد صلاة المغرب 7:20 م
موعد صلاة العشاء 8:40 م.
وقت صلاة الفجر 4:51
وقت صلاة الظهر 12:44
موعد صلاة العصر 4:17 م
وقت صلاة المغرب 7:10 م
وقت صلاة العشاء 8:27 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 12:50 ص
موعد صلاة العصر 20: 4
موعد صلاة المغرب 7:20 م
موعد صلاة العشاء 8:29
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