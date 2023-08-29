شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مطلع لـ/أ ش أ/: السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها في زامبيا بشأن المصريين المحتجزين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم.

كما أكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقاً لقواعد القانون الدولي.

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