شكرا لقرائتكم خبر عن 26 رحلة سياحية تصل مصر لزيارة معالم البحر الأحمر من دول أوروبا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 26 رحلة طيران أوروبية سياحية ضمن 139 رحلة أسبوعية بدأ المطار فى استقبالها من السبت الماضى وتستمر حتى الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشف جدول الوصول، استقبال 26 رحلة طيران بينها 4 رحلات من المطارات التشيكية و3 رحلات من إيطاليا و3 ألمانيا و9 رحلات من بولندا ورحلة من سويسرا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.