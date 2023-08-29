شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الزراعية" تسجل أصنافا جديدة لمحاصيل خضر رئيسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف المشروع القومي لإنتاج البذور إلى تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، تقاوم الآفات والتغيرات المناخية عن طريق بذور منتجة محليا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد ويتم تنفيذه من خلال فريق إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية.

نجح مركز البحوث الزراعية في تسجيل أصناف لأول مرة شملت 5 من هجن الطماطم عالية الجودة، و5 من البطيخ المتفوق، و5 أخرى من الباذنجان، واثنان من الكنتالوب، وصنفان من البسلة، و3 أصناف من الفلفل الحلو، وصنف من اللوبيا، بالإضافة إلى أصناف أخرى.

وشملت الأصناف التى تم استنباطها 5 من هجن الطماطم عالية الجودة، للأغراض المختلفة مثل الاستهلاك الطازج، كذلك تصنيع المحصول وتعبئته، حيث تتميز الأصناف الجديدة بتحمل الإصابة الفيروسية، وملوحة التربة والمياه، والجفاف.

أما الفاصوليا، فيتم استنباط أصناف محلية جديدة تصلح للاستهلاك الطازج، وتتميز بتحمل الإصابة بالأمراض وتصلح للزراعة في المناطق المفتوحة والصوب، وتتميز بتحمل الإصابة بالصدأ والفيروس و البسلة يتم استنباط أصناف محلية تصلح للخريطة الجغرافية الزراعية في كافة المحافظات وتزرع في الصوب الزراعية والأراضي المكشوفة.

ويقوم المشروع القومي لإنتاج بذور وتقاوي للباذنجان، من خلال توفير بذور هجن محلية تناسب المناخ في مصر وتقاوم الأمراض والفيروسات، كما يتم انتاج تقاوي كوسة تصلح للزراعة في العروات المختلفة الصيفية والشتوية والخريفية بحيث تلائم ذوق المستهلك، حيث تصلح تحت الأنفاق، وتتحمل الإصابات المرضية.

كما يتم توفير نواتج برنامج إنتاج تقاوي بطاطس من زراعة الأنسجة نباتات، وميني تيوبر، وأجيال تالية للسوق المصرى، بمصادر محلية بنسبة 100% ذات مواصفات مرتفعة، ويتم استنباط هجن بطيخ عالية الجودة حيث يكون حجم العرش الأخضر قوى وذا صفات ثمرية جيدة، تناسب الذوق المصري ومنها ما يصلح للتصدير، كما يتم إنتاج بذور الكنتالوب المستوردة.