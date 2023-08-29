شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستثمر بالسوق الطوعية للكربون؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وزارة البيئة سعت إلى تحقيق عوائد مالية إضافية للشركات المصدرة للشهادات، تمكن المشروعات من خفض تكاليف المشروع، إضافة لوجود كيان تنظيمي يمكن خلاله متابعة تجميع وترتيب الفائض من الشهادات وإتاحتها للمستثمرين لتصبح مصر منصة دولية في هذا المجال.
سوق الكربون يهدف الى الدعوة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد خال من الكربون من أجل تحقيق الطموح العالمي للعمل المناخ.
كما تسعى هذه الخطوة إلى فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر.
مصر ستكون مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون، وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون.
جدير بالذكر، أنه تم إطلاق أول سوق مصرى وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.
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