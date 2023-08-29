شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشكر الرئيس السيسى لدعمه العمل الاجتماعى والإنسانى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى قافلة مساعدات إنسانية واجتماعية للشعب السودانى، أمس الاثنين، وذلك من مقر الهلال الأحمر المصرى بالقاهرة.

وفي هذا الإطار، وجهت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، الشكر باسم جامعة الدول العربية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يقدمه من دعم للعمل الاجتماعي والإنساني العربي المشترك، وبما يسهم في مواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية، وتحقيق المطالب الأساسية للشعوب العربية، التي تمر بحالات نزاع مسلح بما يضمن مطالب الحياة اليومية الأساسية في ظل هذه الظروف الصعبة.

كما وجهت الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج – نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وكافة الكوادر العاملة بالهلال المصري، على جهودهم المقدرة بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب)، موضحة أن هذه القافلة تُعد الثانية من المساعدات التي تطلقها جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الحكومة المصرية وتنفيذاً لقرار مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، لصالح الشعب السوداني الشقيق.

وقامت أبو غزالة، والوفد المرافق مع مدير وكوادر الهلال الأحمر المصري، بجولة تفقدية لنموذج من المساعدات التي سيتم إيصالها إلى الشعب السوداني الشقيق، والتي بلغت 25 طن من المواد الإغاثية الأساسية، حيث أكدت على أهمية وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها، بما يخفف من الأوضاع الإنسانية الصعبة، خاصة في المناطق الملتهبة التي أدت إلى خروج الأهالي من منازلها، ونزوحهم إلى مناطق أكثر أماناً

في الختام أكدت السفيرة أبوغزالة، على مواصلة جامعة الدول العربية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، والمجالس الوزارية العربية المتخصصة المعنية، لتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية للشعب السوداني الشقيق، معربة عن آملها لسرعة إنهاء هذه الأزمة وأن تقود الحياة إلى طبيعتها، ويستكمل السودان مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام