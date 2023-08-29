شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوجه بترسيخ مبادئ الحريات النقابية والالتزام بأحكام القانون والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال لقاء "الوزير" مع ممثلي إدارات شؤون النقابات بالمديريات، بحضور خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وياسر محمد صقر مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية،و إبراهيم أبوزيد ،وفاطمة ثابت،و مها عبد المنصف،ومحمود جمال الدماطي الباحثين بالإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية..وأكد "الوزير" خلال اللقاء على لقاء شهري مع ممثلي إدارات شؤون المنظمات النقابية بالمديريات.
كما وجه الوزير أيضا بالتواصل والتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية لتوحيد المفاهيم ،وإرساء قواعد للعمل المشترك، ومواجهة التحديات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام ونصوص "القانون"، في ظل إعلاء مبدأ الحرية النقابية والالتزام بالقانون.
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