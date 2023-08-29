شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من شباب الميديا الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مساء أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، حفل تخرج الدفعة الثالثة من شباب الميديا الكاثوليكى "CYM"، وتكريم الدفعتين السابقتين، بقيادة مى صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية، وذلك بمسرح سان جورج، بمصر الجديدة، ويأتى ذلك تحت رعاية صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق.

وبدأ الاحتفال بالصلاة الافتتاحية، مع الأنبا باخوم، ثم قدمت مى صليب، نبذة حول فكرة إنشاء "CYM"، وأهدافه، والخدمات التى يقدمها، وتلا ذلك، عرض كلمة تشجيعية مسجلة، من قبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الذى حرص على تهنئة جميع أبنائه وبناته الحاضرين.

وأكد غبطته أهمية أن نكون رسلًا للمسيح، مشيرًا إلى ضرورة العمل الجاد، حتى نكون فعاليين لمن حولنا، ولمجتعنا، كما تمنى الأب البطريرك كامل التوفيق لجميع أبناء وبنات شباب الميديا الكاثوليكى، كذلك عرض شباب الدفعات الثلاث من "CYM" خبراتهم، خلال العامين الماضيين، والعام الحالى، من أفكار، وبرامج متنوعة، قاموا بإعدادها، وتنفيذها بأنفسهم.

وتضمن الاحتفال أيضًا كلمات التشجيع من الأنبا باخوم للحاضرين، الذى شدد للعائلات المشاركة أهمية منح التعضيد لأبنائهم وبناتهم، والوثوق بهم.

وتابع الأنبا باخوم: لندخل إلى العمق، لمقابلة المسيح، فنحن بحاجة إلى قلب يثق فى الكلمة، ثم قدم الأب المطران التهنئة لدفعات شباب الميديا الكاثوليكى الثلاث، وعقب ذلك، تم تقديم الشكر لجميع من قاموا، بإلقاء المحاضرات المختلفة لشباب الميديا الكاثوليكى، الدفعة الثالثة، خلال الصيف الحالى، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

وفى نهاية الاحتفال، أهدى نيافة الأنبا باخوم الهدايا التذكارية للدفعات الثلاث من "CYM، وفريق العمل، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية معهم.

جدير بالذكر أن صاحب النيافة أعلن فى ختام الحفل، عن انطلاق "CYM4"، وذلك اعتبارًا من العام المقبل.

جانب من لقاء الأنبا باخوم مع الشباب