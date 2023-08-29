شكرا لقرائتكم خبر عن مجمعات سكنية ووحدات صحية.. إنجازات "حياة كريمة" لأهالى قرى الصف وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن امتدت يد التنمية والتطوير لقرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تغير واقع حياة الأسر الأكثر احتياجا بمشروعات تمس حياتهم بشكل مباشر وتغطي كافة قطاعات التنمية (صرف صحى - مياه شرب - غاز طبيعى - اتصالات - تعليم - شباب - كهرباء - طرق - تبطين ترع - مجمعات خدمية).

22 مجمعا خدميا حكوميا وزراعيا

شهدت قرى الصف وأطفيح إنشاء 22 مجمعا للخدمات الحكومية والزراعية المتكاملة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير مشقة التنقل عليهم بين مقار المنشآت الحكومية في المراكز والمدن.

يضم كل مجمع حكومي خدمي مركزا تكنولوجيا مصغرا، وسجلا مدنيا، ومكتب شهر عقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعي، ومجلس محلي، أما المركز الزراعي فيضم مركزا لتجميع الألبان، ومكتب إرشاد زراعي، وجمعية زراعية، ووحدة بيطرية؛ وذلك لتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي.



تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية



مجمع الخدمات الحكومية بالشوبك الشرقي



مجمعات الخدمات الحكومية



مركز الألبان بمجمع الخدمات الزراعية

124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

شهدت قرى الجيزة تنفيذ عدد من المجمعات السكنية المتكاملة للأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة "سكن كريم" المحور الأبرز لمبادرة "حياة كريمة"، جاء أبرزها مشروع مجمع مساكن الديسمي الحضاري، الذي تم إنشاؤه للمتضررين من السيول التي ضربت عددا من قرى مركز الصف عام 2020، بالإضافة إلى مشروع "سكن كريم" بقرية عرب العيايدة بمركز الصف.

يقام مجمع مساكن الديسمي الحضاري، على مساحة 28 فدان بإجمالي 256 وحدة سكنية، ويضم المشروع 256 حظيرة لتربية المواشي، ومدرسة على مساحة 3600م2، وسوق حضاري على مساحة 1200م2، بالإضافة إلى موقف حضاري على مساحة 2400م2، ومحطة معالجة للصرف الصحي بطاقة 200م3 إلى جانب خزان ري بسعة 250م3 وخزانات مياه للشرب ووسائل للحماية المدنية بسعة 750م3.

أما مشروع "سكن كريم" بقرية عرب العيايدة بمركز الصف، فيقام على مساحة 10500م2، ويتكون من 16 عمارة سكنية بعدد 128 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وتتكون الشقة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام على مساحة 90م2، بالإضافة إلى 128 حظيرة لتربية المواشي.



المجمعات السكنية بقرى حياة كريمة في الجيزة



مجمع مساكن الديسمي الحضاري



مجمعات سكنية بقرى الجيزة

إنشاء وتطوير 556 فصل دراسي و66 مدرسة

أسفرت جهود المبادرة عن إنشاء وتطوير 556 فصلًا دراسيًا و66 مدرسة بمركزي الصف وأطفيح، شملت أعمال رفع كفاءة وترميم لفصول قائمة وبناء مدارس جديدة ما بين إنشاء جديد، وإحلال كلي، وإحلال جزئي وتطوير ورفع كفاءة.

جاءت أبرز مشروعات قطاع التعليم بقرى "حياة كريمة" في الجيزة، تطوير مجمع مدارس قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز ومدينة الصف، والذي يضم عدد 3 مدراس تشمل "مدرسة الأنوار الابتدائية والمكونة من 3 مبانٍ بعدد 54 فصل تعليمي، وكذا مدرسة محمد عرفة الصيفي الإعدادي والثانوي والمكونة من 3 مبان بعدد 44 فصل تعليمي.



المدارس الجديدة بقرى حياة كريمة في الجيزة



تطوير المدارس بقرى حياة كريمة



مدارس جديدة بقرى الصف وأطفيح

إنشاء 16 نقطة إسعاف و37 وحدة صحية

أسفرت جهود المبادرة خلال أعمال المرحلة الأولى بقرى محافظة الجيزة عن إنشاء 16 نقطة إسعاف و37 وحدة صحية وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها بالكوادر الطبية لتقديم الرعاية الصحية اللائقة بالمواطنين، موزعة على 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، إلى جانب إطلاق قوافل طبية متكاملة للكشف والعلاج بالمجان على المواطنين.

وتستهدف القوافل الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة.



وحدة طب الأسرة بالشوبك الشرقي

إنشاء وتطوير 43 مركز شباب

شهدت قرى مركزي الصف وأطفيح رفع كفاءة 17 مركز شباب وإنشاء 26 مركز شباب جديد، بإجمالي 43 مركز شباب، مما أسفر عن إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية بالقرى المستهدفة.

جاءت أبرز مشروعات قطاع الرياضة بقرى الجيزة، إنشاء وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقي، والذي أقيم على مساحة 1400 متر ويضم مبني إداري وأنشطة وعدد 2 ملعب خماسي وتراس حضانة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية الودي، والذي يقام على مساحة 3850م2 ويضم صالة أنشطة، ومكتبة، وصالة جيم للشباب، وأخرى للسيدات.



إنشاء ملاعب بقرى الصف وأطفيح



ملاعب جديدة بقرى الصف وأطفيح

يُذكر أن جهود مبادرة "حياة كريمة" أسفرت خلال أعمال المرحلة الأولى عن إنشاء 9 وحدات اجتماعية و2 مركز تنمية أسرة، و5 محطات مياه شرب، و42 مشروع صرف صحي، و6 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 41 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، و34 مكتب بريد، و6 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 95كم، ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210كم، وإنشاء 7 أسواق، و8 مواقف، علاوة على 42 مشروع في قطاع الكهرباء.