شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية "دور ثان" يبدأون امتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل أمن وتم التواصل مع رؤساء اللجان للاطمئنان على استلام الأسئلة والحفاظ على سريتها حتى موعد فتح المظاريف وتسليم الأسئلة للطلاب، كما سمحت اللجان للطلاب بدخول اللجان بعد تفتيشهم للتأكد من عدم اصطحاب أى وسيلة غش.
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.
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