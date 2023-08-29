شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس وهدوء سرعات الرياح، فإن الطقس سيكون معتدل رطب على المناطق الشمالية ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية.

أضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أن نشاط الرياح سيكون موجودا في الوجه البحري وبعض مناطق شمال وجنوب الصعيد وهو ما قد يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة.

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 36 درجة مئوية في الظل، أما المحسوسة فإنها ستكون 39 أو 40 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت، أنه مع نهايات الأسبوع سنتأثر بتوزيعات ضغطية مختلفة وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتبدأ قيم الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية.

وحذرت، من الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لانها تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في الصباح الباكر وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.