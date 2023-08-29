شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان مادة الأحياء للثانوية دور ثان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحات الغش الإلكترونى صور من أسئلة امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، وتتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة لضبط المتورطين فى تصوير الأسئلة ونشرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل أمن وتم التواصل مع رؤساء اللجان للاطمئنان على استلام الأسئلة والحفاظ على سريتها حتى موعد فتح المظاريف وتسليم الأسئلة للطلاب، كما سمحت اللجان للطلاب بدخول اللجان بعد تفتيشهم للتأكد من عدم اصطحاب أى وسيلة غش.
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.
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