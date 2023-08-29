شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بدء الدراسة.. أيام قليلة ويبدأ العام الدراسى الجديد فى المدارس الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ العام الدراسى الجديد خلال أيام قليلة بالمدارس الدولية، حيث قررت بعض المدارس بدء الدراسة بها 1 سبتمبر المقبل، فيما تنطلق الدراسة 3 سبتمبر كما وضعت حددت بعض المدارس الدولية 13 سبتمبر 2023، موعد بدء الدراسة بالعام الجديد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة التزام المدارس بالضوابط والإجراءات الخاصة بانطلاق العام الدراسى الجديد وخاصة تحية العلم وترديد النشيد الوطنى وتفعيل حصص الأنشطة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة فى بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجارى، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسى أن عدد الأسابيع للعام الدراسى 35 أسبوعا على النحو التالى، يبدأ الفصل الدراسى الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.