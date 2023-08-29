تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات.. تعرف على موعد بدء التسجيل

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق أنه من المقرر بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، وبعد إعلان نتيجة الامتحانات، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى مع باقى طلاب الدور الأول بالمرحلة الثالثة، مشيرا إلى وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية بالكليات الجامعية والمعاهد.

وأكد مكتب التنسيق أن ترشيح طلاب الثانوية العامة دور ثانى للجامعات والمعاهد يتم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى بعد إعلان النتيجة مع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، على أن يتم ترشيح الطالب وفقا للحد الأدنى للكليات حالة الحصول على المجموع فى نتيجة الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة الدور الثانى.

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية عن إتاحة نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق على موقع التنسيق الإلكترونى بمجرد الانتهاء من اعتماد النتيجة وترشيحات الطلاب، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى للحصول على النتيجة.

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى مساء الإثنين باب تسجيل الرغبات للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب "التحويل بين الكليات"، وذلك بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2023.

وأتاح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب تسجيل الرغبات بمرحلة "التحويلات بين الكليات"، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) يوم الخميس الماضى، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.