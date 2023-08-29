شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: التنسيق مع "الغرف التجارية" لمد الأوكازيون الصيفى حتى 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار مد فترة الأوكازيون الصيفى لـ30 سبتمبر المقبل تم بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف «أبو الفضل»، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافى وجومانا ماهر: «تم عرض مذكرة على وزير التموين وفقا لاحداثيات رصدناها من خلال السوق، وباعتبار أن الاتحاد العام هو الأدرى بشؤون التجار، فجرى التنسيق معه لمد فترة الأوكازيون حتى 30 سبتمبر لأسباب عديدة».

وتابع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن من هذه الأسباب الاستعداد لدخول المدارس والجامعات، مشددًا على أن هذه الشريحة وقوة لا يستهان بها، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتنشيط حركة التجارة الداخلية بمصر.

وأكد، أن وزير التموين وجه هذا العام بدخول جميع الأنشطة التجارية فى الأوكازيون سواء الصيفى ولاحقا فى الأوكازيون الشتوي: "من بين هذه الانشطة الأجهزة الكهربائية وأدوات منزلية وستائر ومفروشات وتحف ونجف والملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية، وأرقام المحلات المشاركة فى الأوكازيون وذلك بمحض إرادتها دون إجبار من أى جهة».