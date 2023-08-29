شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تقفز لـ40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من تعرض البلاد لارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من غد الأربعاء ولمدة 48 ساعة مقبلة، وسط توقعات أن تقفز درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى ل 39 و 40 درجة .

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة، و شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 29 درجة.