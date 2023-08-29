المشرف على "الألف يوم الذهبية": المبادرة الرئاسية تهتم بالأم والطفل

القاهرة - سامية سيد - قالت عبلة الألفى المشرف العام على المبادرة الرئاسية الجديدة، "الألف يوم الذهبية"، إن المبادرة تشمل الفترة من بداية الحمل وهى 270 يوما، والسنتين الأولى من عمر الطفل وهى 730 يوم، وتهتم ببناء الطفل فى تكوينه الأول وبدايته للحياة.

وأوضحت المشرف العام على المبادرة فى حوار ببرنامج "8 الصبح "المذاع على قناة dmc أن الاهتمام بهذه الفترة مهم لتنمية قدرات الأطفال من برامج تغذية، وتربية إيجابية، والبعد عن الآفات الاجتماعية كالزواج والحمل المبكر، وزواج الأقارب، وجميعها آفات تعويق الطفل وتطوراتهم.

وأضافت أن المبادرة تهتم ببرامج توعوية، وأولها مقدم المشورة الأسرية بالوحدات الصحية الأولية ومتواجدة فى جميع محافظات الجمهورية، وتقدم المشورة ما قبل الزواج، وأهمية تكوين أسرة واعية وقوية، وتوفير التمكين الثقافى والاقتصادى لحياة آمنه، وأيضا الاهتمام بتقديم الدعم الطبى، ومتابعة السيدات الحوامل وأهمية تناول الأدوية المناسبة طوال فترة الحمل من مركبات الحديد وحمض الفوليك الذى يحمى الأطفال من خطر الإصابة بأى إعاقات.