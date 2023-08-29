جلسات حول تبطين الترع والموجات الحارة بمصر ضمن الموسم الثقافى لهيئة الأرصاد

القاهرة - سامية سيد - استأنفت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، فعاليات الموسم الثقافى السنوى الذى تنظمة الهيئة بعنوان "المناخ والحياة "، وذلك بمقر الهيئة تحت رعاية وزارة الطيران المدنى، والذى يعقد خلال الفترة من 22 أغسطس الجارى وحتى 24 أكتوبر 2023 ومقرر انعقادها فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وتتضمن جلسات اليوم الثانى للموسم الثقافى، محاضرة للدكتور عبدالرحمن أحمد فاروق جامعة الزقازيق بعنوان النقل التشاركى والتغيرات المناخية، ومحاضرة للدكتورة ناهد محمد إسماعيل معهد تيدوربلهارس بعنوان تأثير تبطين القنوات المائية كوسيلة لإدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية على الأمراض المتعلقة بالمياه، ومحاضرة للدكتور فتحى العشماوى الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعنوان الموجات الحارة على مصر.

ويهدف الموسم الثقافى إلى تحقيق التكامل والتنسيق الدائم مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مناقشة الموضوعات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف قطاعات الدولة فضلًا عن تحقيق المشاركة الفعالة مع مرافق الارصاد الجوية فى جميع الدول العربية.

وتناولت أول أيام الموسم الثقافى الثلاثاء الماضى، محاضرة حول تاريخ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استعرضتها الدكتورة مروة سامى والدكتورة ريهام ربيع باحثين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومحاضرة تحت عنوان حماية البيئة بين المبانى والمدن ألقتها الدكتورة هبة محروس عضو لجنة البيئة بنقابة المهندسين المصرية

و يشمل الموسم الثقافى محاضرات علمية وفنية متخصصة تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسبوعيا من خلال الحسابات الرسمية والمنصات الإلكترونية ومن داخل مقر الهيئة.

و يشارك فى فعاليات الموسم الثقافى نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين من مختلف الدول العربية، ليبرز دور الأرصاد الجوية وأهميتها فى الحياه، كما يهدف لنشر الوعى المعرفى والعلمى تجاه أهمية الطقس والمناخ وتأثيرهما فى الحياة.

وعن الموسم الثقافى تقول هيئة الأرصاد : نتطلع أن يكون هذا الموسم متميزا" ويضفى للمشهد الثقافى معلومات ثرية علميا" وفنيا" حول مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ والتى تؤثر فى حياتنا اليومية.

ويأتى الموسم الثقافى بتنسيق وبإشراف اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويتولى التنسيق والترتيب للمحاضرات فريق عمل من الهيئة يضم الدكتورة زينب صلاح محمود، والدكتورة ريهام ربيع عبد الغنى، والدكتورة مروة سامى، والدكتورة أمانى حمدى، والدكتورة سالى محمود، والدكتورة راندة غريب، والمهندسة وفاء عبد العال.