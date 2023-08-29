شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نشعر بأجواء حارة ورطوبة مرتفعة الأيام الحالية؟.. منخفض الهند السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشعر فى هذه الأيام بمزيد من الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث ترتفع درجات الحرارة المحسوسة على كافة الأنحاء ، يرجع إلى منخفض الهند الموسمي الذى يسيطر بشكل كبير على حالة الطقس خلال هذه الأيام.

ويتسبب منخفض الهند الموسمي فى ارتفاع نسب الرطوبة التى ترفع من درجات الحرارة المحسوسة عن المقاسة فى الظل بمعدل يصل فى بعض المناطق ل 4 درجات مئوية، فضلا عن هدوء فى نشاط الرياح، فكل هذه العوامل تعطى تجعلنا نشعر بمزيد من الأجواء الحارة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 29 درجة.