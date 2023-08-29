شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للطفولة والأمومة": نعمل على تعزيز قدرات الأطفال والفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إن مبادرة دوى تستهدف قدرات الفتيات، مواصلة: «نعمل على إيجاد البيئة الداعمة لهن حتى يكن إيجابيات فى المجتمع».

وأضافت فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "سفراء المبادرة موجودون فى كل المحافظات بمصر، وبدأنا فى المجلس التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤخرا بدأنا نتعاون مع مجلس القبائل والأسر المصرية حتى مبادرة وطن واحد حتى نقدم خدماتنا للمحافظات الحدودية، وبدأنا في العريش، وبالأسبوع الماضي كنا في مرسى مطروح".

وتابعت، أن 40% من السكان تحت الشريحة العمرية 18 عاما، و25 مليون منهم موجودون في المدارس الحكومية، مشيرةً إلى أنه يتم العمل على استدامة التدخل.

وأوضحت، أن دوى بها أكثر من مكون، الأول هو منح الفرصة للولد والبنت بان يتحدثوا عن أنفسهم وأن يكونوا صناع التغيير الاجتماعي الإيجابي، ويتم عرض الظواهر السلبية عليهم والظواهر الإيجابية، والتوعية بخصوص خطورة الزواج المبكر والتنمر.

وواصلت: «لدينا مكون اسمه حوار الأجيال بين الطفل وولي الأمر، من اجل تبادل الأدوار، ولا أعفي نفسي من هذا الموضوع، لأني امرأة عاملة ومنحت الفرصة لأبنائي للتحدث والتعبير عن أنفسهم عبر التربية الإيجابية، كما نعلم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من مخاطر الإنترنت والظواهر الغريبة على المجتمع المصري، كما نركز على الهوية الوطنية المصرية ونعرف الطفل ببلده ودوره الإيجابي في المجتمع الذي يعيش به.