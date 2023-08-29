شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفى إزالة مقبرتى الإمام ورش وأمير الشعراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت محافظة القاهرة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا، بشأن إزالة مقبرتى الأمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقى ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

وتؤكد محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة .

وأهابت محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.