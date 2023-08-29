شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ المفتى بثقة الرئيس بالمد لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمد له لمدة عام، متمنيًا له ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق، كما أعرب عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الدين والوطن، مشيرًا إلى ما يتم تنفيذه من البرامج التدريبية المشتركة.

وفي إطار اهتمام الدولة المصرية البالغ بسيناء ناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تسيير القوافل العلمية الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لمحافظة شمال سيناء، بواقع قافلة كل أسبوع لشمال سيناء تضم 12 عالمًا خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء بدار الإفتاء المصرية.