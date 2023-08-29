المعهد القومى للجودة يكرم الزميل محمد جمعة مدير تحرير الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - كرم المعهد القومى للجودة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبد المطلب عتمان - رئيس مجلس إدارة المعهد، الكاتب الصحفى محمد جمعة مدير تحرير الخليج 365 على هامش يوم تدريبى مكثف نظمه المعهد تحت عنوان" جودة الصياغة الصحفية وتقنيات الكتابة للإعلام الرقمى.. وأساليب الإقناع وكيفية التأثير على الآخرين".



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير الخليج 365

بدأ اليوم التدريبى محاضرة عن جودة الصياغة الصحفية وتقنيات الكتابة للإعلام الرقمى حاضر خلالها الكاتب الصحفى محمد جمعة مدير تحرير موقع الخليج 365، شرح فيها أساسيات كتابة الخبر الصحفى وأنواعه والأشكال الفنية لكتابته والقوالب الفنية للصياغة.



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير الخليج 365

وتضمن اليوم التدريبى المكثف بمحاضرة فى فن الإقناع وكيفية التأثير على الآخرين، حاضرت فيها د. ناريمان حسن مدرب معتمد جامعة عين شمس وأخصائى تطوير الذات وتنمية المهارات الحياتية.



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير الخليج 365

وكرم الأستاذ الدكتور محمد عبد المطلب عتمان - رئيس مجلس إدارة المعهد، على هامش اليوم التدريبى، بحضور المستشار عادل الصاوي المستشار القانوني للمعهد القومي للجودة، كلا من الكاتب الصحفى محمد جمعة والدكتورة ناريمان حسن على مشاركتهما فى نجاح اليوم التدريبى.







تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير الخليج 365



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير الخليج 365



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير الخليج 365

تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير الخليج 365



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير الخليج 365



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير الخليج 365



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير الخليج 365