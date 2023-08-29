شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار علاء الدين فؤاد يتلقى العزاء فى حماه بمسجد المشير طنطاوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يُقام اليوم الثلاثاء، عزاء والد حرم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
وكان الفقيد السيد السيد ، رجل الأعمال البورسعيدى، والد حرم المستشار علاء الدين فؤاد، قد توفي إلي رحمة الله تعالي أمس الأثنين، وتم دفنه بمدافن الاسرة بمحافظة بورسعيد.
وتتقدم ”الخليج 365” بخالص العزاء والمواساة إلي وزير شؤون المجالس النيابية والسيدة حرمة والعائلة الكريمة، في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
جدير بالذكر، أن المستشار علاء الدين فؤاد، كلف وزيرا لشؤون المجالس النيابية في 22 ديسمبر 2019.
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