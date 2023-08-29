شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء الدراسة فى المدارس الحكومية والرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لبدء العام الدراسي الجديد فى المدارس الحكومية والرسمية، حيث أن موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية والرسمية 30 سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الإدارات والمدارس بدأت منذ فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد حيث يتم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتسكين الطلاب بالمدارس الرسمية خاصة فى رياض الأطفال والصفين الأول الثانوى والابتدائي، كما يتم الانتهاء من طلبات التحويل بجميع المدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .