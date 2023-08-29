تعليم الجيزة: تعميم وثيقة حقوق الطفل المصاب بالسكرى أثناء اليوم الدراسى والامتحانات

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعميم وثيقة حقوق الطفل المصاب بداء السكري أثناء اليوم الدراسي والامتحانات لتنظيم يومه الدراسي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الوثيقة تنص على المعاملة بالمثل كباقي الزملاء دون تمييز أو تفرقة عند التسجيل للمدرسة، أو عند عملية الدراسة، كما تؤكد أن من حق الطفل المصاب بالسكري قياس السكر في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة.

وأضاف أشرف سلومة، أن الوثيقة تسمح للطفل المصاب بالسكري بتناول وجبات خفيفة أو شرب المياه أو العصير في أي وقت، وعدم منعه حتى لو انتهت فترة الفسحة، كما تؤكد على السماح له بأخذ الأنسولين في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة واحترام خصوصيته، فضلا عن السماح له بالذهاب إلى دورة المياه في أي وقت متى احتاج إلى ذلك، مع ضرورة توفير أغذية ومشروبات صحية مناسبة للطالب السكري في مقصف المدرسة.

وتابع "سلومة"، أن الوثيقة تنص على عدم ترك الطفل دون ملاحظة، والاتصال بولي أمره في حالة وجود أمر طارئ، كما تؤكد أهمية توفير قاعدة بيانات خاصة بالأطفال المصابين بالسكري في كل مدرسة، مع ضرورة أن يحتفظ بسجل خاص لهم شاملة أرقام هواتف أولياء الأمور وأيضا من يتم سرعة الرجوع إليهم في حالة الطوارئ.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إن الوثيقة تنص على مراعاة الحالة المرضية للطفل المصاب بداء السكري، حيث قد يحتاج إلى التغيب من المدرسة في حالة عرضه على العيادة أو تحويله إلى المستشفى، مضيفا أن الوثيقة تنص على السماح للطفل بممارسة الأنشطة المدرسية والاشتراك بالرحلات المدرسية وعدم منعه من المشاركة.

ونصت وثيقة حقوق الطفل المصاب بداء السكري أثناء اليوم الدراسي والامتحانات على التالي:

بما أن الامتحانات والاختبارات المدرسية تمثل ضغطا نفسيا على الطفل المصاب بالسكري، ما قد يعرضه لمضاعفات صحية وعدم انتظام مستويات السكر، لذا يلزم اعتماد ما يلي في أثناء الامتحانات:

1- السماح للطفل بقياس سكر الدم باستعمال كل الوسائل والتقنيات بما فيها التحليل بدون وخز.

2- السماح للطفل بتناول المشروبات أو الأغذية أو العلاج حال الاحتياج.

3-السماح للطفل بالتوجه إلى دورات المياه عند الاحتياج.

4-استدعاء طبيب اللجنة حال ظهور أي أعراض غربية على الطفل وذلك بصفة عاجلة.