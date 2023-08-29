شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ترشيد مياه الرى أحد آليات مواجهة محدودية الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ورشة عمل دولية نظمتها الشبكة الدولية لترشيد استخدام المياه والبيئة بحقول الأرز نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بمشاركة خبراء الأرز في مصر والعالم لبحث آليات مواجهة التحديات التي تواجه إنتاج الأرز والمحاصيل الإستراتجية في ظل ما يشهده العالم من تحديات المناخ ونقص الموارد المائية.

قال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن هناك تحديات تواجه قطاع الزراعة في مصر تتمثل في محدودية الأراضى وندرة المياه والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية، والتفتت الحيازي.

وأضاف بأن ترشيد استهلاك مياه الرى هو أحد آليات مواجهة محدودية الموارد المائية في ظل ما يشهده العالم من مخاطر موضحا أن مصر لديها مشروع قومي لتحديث نظم الري والتحول من الري بالغمر إلي الري الحديث وتطوير الممارسات الزراعية الموفرة للمياه مع التوسع في استنباط وزراعة الأصناف قليلة إستهلاك المياه وتقنيين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه .

وأكد أن الوزارة تتوسع في البرامج الإرشادية وحملات التوعية للمحاصيل الإستراتيجية وغيرها بهدف تقديم التوصيات الفنية للمزارعين وتشجيع إنشاء روابط مستخدمي المياه والعمل علي تحقيق عدالة توزيع المياه وتقليل فقدها وتحسين كفائة الري الحقلي.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ان الدولة تعمل علي رفع كفاءة استخدام المياه بحقول الأرز من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات للنظم البيئية المختلفة لزراعة الأرز المطبقة في الدول المنتجة لمحصول الأرز في ظل التغيرات المناخية المحتملة مستقبلا، مشيرا إلي زيادة التعاون بين الدول المنتجة للأرز بما يخدم رفع الإنتاجية والمحافظة علي البيئة للعمل خفض حده الفقر والجوع مع تطبيق نظم الزراعة الذكية لرفع الكفاءة الإنتاجية والمحافظة علي البيئة.

أشار عزوز الى أن وزارة الزراعة لديها استرتيجيه للتنمية الزراعية المستدامة والتي تأتي في إطار رؤية مصر 2030 وتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية SDGs وتتضمن برامج رئيسية ومشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي الاستفادة من البرنامج القومي للإستخدام المستدام للموارد الطبيعية والمشروع القومي لتطوير وترشيد إستخدام المياه في الزراعة ومن أهمها المشروع القومي لتطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث وتوفير التمويل والدعم الفني للمزارعين.