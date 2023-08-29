شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة التأسيسية الثالثة لأعضاء النيابة الإدارية الجدد من دفعتى 2017 و2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شَهدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام الدورة التأسيسية الثالثة لأعضاء النيابة الإدارية الجدد من دفعتى2017 و2018، والتى نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار / أيمن نبيل، والتي انعقدت في الفترة من 28 حتى 29/ 8/ 2023 بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأعضاء الجُدُد على بذل المزيد من الجهد في العمل، والتمسك بالقيم والتقاليد القضائية، مؤكداً على أهمية البحث العلمي والاطلاع والتدريب المستمر، واكتساب الخبرات اللازمة لتمكين عضو النيابة الإدارية من أداء رسالته السامية، متمنيًا لهم دوام التوفيق في عملهم، وإعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.

وقد تضمن البرنامج التدريبي لتلك الدورة على عدد من المحاضرات حول التحقيق والتصرف، والقيم والتقاليد القضائية، والأخطاء الشائعة في الصياغة القضائية باللغة العربية، وكذا التعليمات القضائية للنيابة الإدارية، واختتمت بمناقشة قضائية في القضايا العملية.

هذا وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وهم كلٍ من: المستشار محمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار سعد خليل – نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للفحوص، والمستشار شادي حامد – الوكيل العام بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات.

وفي الختام، قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم الأعضاء المشاركين، شهادة إتمام الدورة التدريبية.