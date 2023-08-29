شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن فتح باب تسجيل استمارات حجز وحدات بمدينتى السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لـ50 وحدة سكنية بمدينتي، اعتبارًا من السبت 2/9/2023م ولمدة 8 أيام تنتهي يوم الأحد 10/9/2023م، مضيفة أن متوسط سعر المتر يتراوح من 21000 إلى 25000 جنيه حسب مساحة كل وحدة ونسبة التميز، ويضاف إلى ذلك اشتراك النادي ووديعة الصيانة.

ولفتت النقابة الى أن الوحدات المخصصة تقع بمجموعات (70-84-103-114-124-125-15) بمساحات تتراوح (70م2، 90م2، 100م2، 130م2، 150م2، 160م2، 180م2، 190م2 وحتى 200م2) وبأدوار مختلفة.

وتابعت: "يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء) + 0.5% مصاريف إدارية، على أن يُقسط الباقي على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل) وذلك من تاريخ استلام الوحدة، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد".

وأشارت إلى أن شروط الحجز تتضمن ألا يكون العضو قد حصل على وحدات من النقابة من قبل، لافتة إلى إجراء قرعة علنية إذا زاد عدد الراغبين فى الحجز بعد استبعاد مَن سبق استفادته عن عدد الوحدات المعلن عنها، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.