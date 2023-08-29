شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان يشكر مصر قيادة وشعبا على تسهيل دخول السودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إننا في هذه الزيارة أردنا أن نشرح تطورات الموقف للقيادة المصرية والشعب المصرى، وهم جيران وأصدقاء ولدينا مسؤولية مشتركة تجاه الشعبين، وقصدنا أن نضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة، ونطلعهم على تطورات الموقف.

وأضاف "البرهان" خلال كلمة بثتها "القاهرة الإخبارية"، إننا نتفاكر مع الجانب المصري في شأن الجالية السودانية الكبيرة التي لجأت إلى مصر.

كما وجه الشكر للشعب المصري والقيادة المصرية وكل من سهل دخول السودانيين إلى مصر.