شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب تعلن دعمها للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت قوى سياسية موفقها من السباق الرئاسي، معلنة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن دعمهم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة يأتى لأسباب متعددة أبرزها مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات وأغلب المجالات.



أحزاب تدعم الرئيس



إرادة جيل



الإصلاح والنهضة



الجبهة الوسطية



الغد

- أعلن حزب الغد دعمه لترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لن يشارك بمرشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة

- قرر الحزب أن الرئيس السيسى هو مرشح حزب الغد فى انتخابات الرئاسة المقبلة وأن الحزب سيعمل على دعم ترشيح الرئيس السيسى والمشاركة فى حملة تأييده بكل السبل والآليات المتاحة

- أعلنت الجبهة الوسطية دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها بصدد تدشين حملة شعبية للتأكيد على دعمها للرئيس ودعوة المصريين إلى اختيار الرئيس السيسى لإكمال مسيرة التنمية التى بدأها وحقق فيها أشواطًا هائلة

- أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن الحزب بكل نوابه وقياداته وأعضائه أكدوا ثقتهم فى قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعبور بمصر إلى بر الأمان، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى، مؤكدين دعمهم للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة

- قرار الحزب بدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى جاء بهدف تحقيق المصلحة القومية لمصر، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده "سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"

- أعلن حزب الإصلاح والنهضة، تقديم طلب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسة جديدة، باعتباره زعيمًا تاريخيًا واستثنائيًا استطاع العبور بمصر فى ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو

- وأكد الحزب أنه مع قيادة الرئيس السيسى ستستكمل البلاد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفقًا لنموذج الدولة التنموية فى كل القطاعات والمجالات منذ 2014 حتى الآن