شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تنظم ندوة تثقيفية لرفع الوعى المالى غير المصرفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "الأدوات المالية غير المصرفية" و"الثقافة المالية غير المصرية".

عقدت الندوة الأولى داخل جهاز مدينة السادس من أكتوبر، فيما عقدت الندوة الثانية بجمعية المستثمرين بمدينة 6 اكتوبر يومي 27 و 29 سبتمبر الجاري.

حاضر خلال الندوة الدكتور محمد موسى المدرب المعتمد بهيئة الرقابة المالية، وبحضور الأستاذ محمد اشرف مدير الادارة المركزية المالية والعقارية بجهاز مدينة ٦ اكتوبر، والأستاذ محمد عبد الله مدير الادارة المالية بجهاز المدينة، والأستاذة شيرين صبرى عضو مجلس أمناء مدينة ٦ اكتوبر، والإعلامي أسامة قاسم وعدد من موظفي جهاز المدينة.

تاتى تلك الندوات فى آطار سلسلة ندوات تعقدها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبإستضافة من السيد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر، وذلك لنشر الثقافة والوعى المالى غير المصرفى، وتسعى الهيئة لنشر هذه الثقافة على جميع فئات المجتمع.



ندوة رفع الوعى بتنظيم هيئة الرقابة المالية (3)



ندوة رفع الوعى بتنظيم هيئة الرقابة المالية (4)



ندوة رفع الوعى بتنظيم هيئة الرقابة المالية (5)



ندوة رفع الوعى بتنظيم هيئة الرقابة المالية (6)



ندوة رفع الوعى بتنظيم هيئة الرقابة المالية (7)



ندوة رفع الوعى بتنظيم هيئة الرقابة المالية (8)



ندوة رفع الوعى بتنظيم هيئة الرقابة المالية (9)



ندوة رفع الوعى بتنظيم هيئة الرقابة المالية (10)



ندوة رفع الوعى بتنظيم هيئة الرقابة المالية (11)



ندوة رفع الوعى بتنظيم هيئة الرقابة المالية (1)