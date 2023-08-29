شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد الطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الطرق والشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بمركز ومدينة البدرشين، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشدد نائب محافظ الجيزة على رفع الإشغالات والالتزام بخطة التنظيم ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية لما لها من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.

وتابع نائب المحافظ أعمال تطوير سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال.

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية سقارة، موجها برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومسؤولي مديرية الطرق ومديرية الري والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.