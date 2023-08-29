شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن اعتماد مجمعات ووحدات طب أسرة بالأقصر والإسماعيلية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:

- مستشفى مجمع الاسماعيلية الطبي

- مركز طب أسرة فايد بالإسماعيلية

- مركز المستقبل للأشعة بالبحيرة

- مركز طبي هيئة قناة السويس "شوقي خلاف" بالاسماعيلية

- معمل الفؤاد بأسوان

- مركز الجوهرة للعيون والليزك بالاسماعيلية

- وحدة طب اسرة الحلة باأاقصر

- وحدة طب أسرة القباحي الغربي بالأقصر

- وحدة طب أسرة أبو دغار بالأقصر

وفي ذات السياق، قررت اللجنة العليا للاعتماد بالهيئة تجديد تسجيل مستشفى دار الفؤاد لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية فرع السادس من أكتوبر بالجيزة، إلى جانب تسجيل مركز طب أسرة أبوصوير بالإسماعيلية.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الدولة تسعى من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل إلى تحقيق أقصي درجات الأمان الصحي من خلال ضمان استدامة جودة جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن المصري، مؤكدا الشراكة التامة بين جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الحكومي والأهلي والخاص على الانضمام للمشروع الوطني وتقديم خدمات ذات جودة بالجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور طه إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).