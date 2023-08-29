شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسودان.. «دبلوماسية الأشقاء» والمصير المشترك.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مصر والسودان.. «دبلوماسية الأشقاء» والمصير المشترك.. سلسلة تحركات مكثفة للقاهرة منذ اندلاع الأزمة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

كما يتضمن العدد تغطية لاستقبال الرئيس السيسى للبرهان تحت عنوان" الرئيس السيسى يلتقى «البرهان» فى العلمين الجديدة ويؤكد: موقف مصر ثابت وراسخ فى دعم أمن واستقرار السودان.. اللقاء يبحث سبل دعم الشعب السودانى الشقيق.. ورئيس مجلس السيادة يشيد بالمساندة المصرية الصادقة وحسن استقبال السودانيين".

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