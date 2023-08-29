شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: بوتين يزور الصين فى أكتوبر المقبل فى أول زيارة خارجية بعد مذكرة اعتقاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة "بلومبرج" أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجرى زيارة إلى الصين فى أكتوبر المقبل، لتكون أول زيارة خارجية له، منذ صدور مذكرة اعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، قبل عدة أيام، فرض عقوبات على نائب وزير الدفاع البريطانى والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن مسألة "مذكرة الاعتقال بحق القيادة الروسية".

وتشمل القائمة الروسية "لوسى فريزر، وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني، الذى يضغط بنشاط من أجل عزل الرياضة الدولية عن روسيا، وأنابيل جولدي، نائبة وزير الدفاع فى بريطانيا، المسؤولة عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، بما فى ذلك قذائف اليورانيوم المنضب".



بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة العقوبات أيضًا المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطانى كريم أحمد خان، الذى شارك فى إصدار "مذكرة اعتقال" بحق القيادة الروسية.



ووسعت موسكو، لتشمل 54 شخصًا، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج عدد من الصحفيين من "بى بى سي"، و"الجارديان"، و"ديلى تلجراف" فى قوائم العقوبات الروسية.