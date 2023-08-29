شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتجديد تكليف عمرو إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 360 لسنة 2023 بتجديد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 30/8/2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.