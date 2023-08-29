شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول": خطة لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعى باستثمارات 1.9 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك خطة لدى الوزارة للبحث والتنقيب عن حقوق البترول في البحر الأحمر والدلتا، موضحًا أن هناك أكثر من شركة عالمية تقدمت لتولى إدارة هذه الحقول.

وقال حمدى عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه جار تنفيذ خطة لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالى المنتهى 2022/2023، مضيفا أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين 2023/2024 و 2024/2025 حفر 35 بئراً جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.

وأوضح عبدالعزيز، أنه جار تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا عقب إغلاقها في نهاية يوليو الماضى، بجانب خطة تنمية حقل ظهر، والتي تضمنت حفر وإكمال 20 بئراً.