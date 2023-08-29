شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة.. غدا بدء تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% أدبي وعلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

وأوضح مكتب التنسيق، أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 83863 ، وحد أدنى 205 درجة بنسبة 50 %، وبالنسبة للشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50 % بإجمالى عدد طلاب 50983 طالب ، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 134846 طالب

وأوضح مكتب التنسيق، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.