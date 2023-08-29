شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة القاهرة: تطبيق نظام الدراسة 4 سنوات بالكلية جاء بعد دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، تفاصيل تطبيق نظام الدراسة 4 سنوات في كلية الهندسة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد دراسة استمرت حوالي 3 سنوات، حتى تم وضع لائحة عام 2023.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إنه تم مراجعة اللوائح الداخلية داخل كلية هندسية، وهذا المتبع خلال كل 5 سنوات، لمواكبة التعليم الهندسي على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن آخر لائحة كانت في 2018، وتم النظر في كليات الهندسة العالمية، وتم التوصل للائحة الجديدة.

وأشار إلى أن الطالب إذا لم ينجز متطلبات الدراسة في 4 سنوات، وهناك جرعة تعليمية معينة يجب أن يدرسها طالب هندسة القاهرة، والحد الادنى للتخرج في 4 سنوات، وليس بالضرورة أن يكون التخرج 5 سنوات.

وتابع: "الموضوع مطروح للمناقشة منذ 5 سنوات وليس مفاجئة وكلية الهندسة جامعة القاهرة ستعمل بنظام الساعات المعتمدة، حتى لا تقيد الطالب المتفوق بعدد الـ 5 سنوات دراسة"، موضحًا أن الطالب الذي يستطيع الانتهاء من عدد الساعات المطلوبة يستطيع التخرج من الكلية في 4 سنوات فقط بدلا من 5 سنوات.

وواصل: "هدفنا تحديد الجرعة الملائمة طبقًا للتوجه العام الدولي والانتقال من التعليم للتعلم، كي يتعلم الطالب بنفسه ويواكب التطورات العالمية".