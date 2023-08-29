شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: إن الله يحمى مصر بقواتها وشرطتها وبشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الله يحمى مصر بقواتها وشرطتها وبشعبها مع الحماية الروحية أيضا فهى أرض مقدسة وكل بلاد العالم فى يد الله إلا مصر فى قلب الله، موضحا أن الذى يطلع على خريطة الأديرة يجدها أنها محاطه بمصر كلها فكل الأديرة تصلى صباحاوتمتد الصلوات الجماعية على مدار اليوم والرهبنة فى المسيحية بدأت فرادا ثم تحولت لحياة الشركة وأصبح لها قوانين خاصة بها.

وشكر قداسة البابا خلال كلمته بافتتاح عرض فيلم التلميذ سمو الرهبنة الذى أنتجته كنيسة العذراء بأرض الجولف والتى اهتمت بتجهيز وإنشاء هذا الفيلم الذى استغرق إعداده سنوات عديدة قائلا إنه عمل رائع وجميل ويذكرنا بالماضى وقدم الشكر لكل الفنانين.

وأوضح البابا تواضروس أنه يقدم التحية لكل المشاركين فى التحضير والإخراج بقيادة جوزيف نبيل ، موضحا أنه يطالب الجميع بمشاهدة الفيلم فالحياة الرهبانية هى الانحلال من الكل والارتباط بالواحد وهناك أناس يستطيعون العمل فى حياة الشركة.